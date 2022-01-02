Andreas Cornelius: Trabzon çok farklı!

"Taraftarların ilgisinden memnunum. Sokaklarda tanınmaya alışkınım ama bu durum Trabzon 'da tamamen farklı. Futbol kültürü çok yoğun. Taraftarlar fanatik. Türkiye 'de iyi futbol ve her yerde büyük statlar var.

Burada oynamaktan dolayı keyifliyim. Türkiye'de hayattan keyif almam sahadaki iyi performansıma da yansıyor. Ligde iyi durumdayız ve şampiyon olmak istiyoruz. Kulüp uzun yıllardır bunu başaramıyor. Şimdi tam zamanı. İyi bir takımız. Ben de gollerimle yardımcı oluyorum"