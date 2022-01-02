Haberler Trabzonspor Andreas Cornelius: Trabzon çok farklı!

Andreas Cornelius: Trabzon çok farklı!

Trabzonspor'un szon başında Parma'dan kadrosuna kattığı Andreas Cornelius, Danimarka basınına açıklamalarda bulundu. Sezonn ilk yarısında 9 gol kaydeden yıldız futbolcu, "Taraftarların ilgisinden memnunum. Sokaklarda tanınmaya alışkınım ama bu durum Trabzon'da tamamen farklı. Futbol kültürü çok yoğun. Taraftarlar fanatik. Türkiye'de iyi futbol ve her yerde büyük statlar var." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
Andreas Cornelius: Trabzon çok farklı!

Sezonun ilk yarısında 9 gol kaydederek takıma şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Andreas Cornelius, Danimarka basınına konuştu. TV2Sport'a açıklama yapan 28 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

Andreas Cornelius: Trabzon çok farklı!

"Taraftarların ilgisinden memnunum. Sokaklarda tanınmaya alışkınım ama bu durum Trabzon'da tamamen farklı. Futbol kültürü çok yoğun. Taraftarlar fanatik. Türkiye'de iyi futbol ve her yerde büyük statlar var.

Andreas Cornelius: Trabzon çok farklı!

Burada oynamaktan dolayı keyifliyim. Türkiye'de hayattan keyif almam sahadaki iyi performansıma da yansıyor. Ligde iyi durumdayız ve şampiyon olmak istiyoruz. Kulüp uzun yıllardır bunu başaramıyor. Şimdi tam zamanı. İyi bir takımız. Ben de gollerimle yardımcı oluyorum"

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