Takım izinli

Abdullah Avcı kısa sürecek devre arasında oyuncularının mümkün olduğu kadar dinlenmesini ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirmesini istiyor. Bordomavililer dün izinliydi. Futbolcular aileleriyle kaliteli ve mutlu anlar geçirdiler. Abdullah Avcı öğrencilerine "Bir süre futbolu unutun" talimatı vermişti.

BUGÜN YİNE ANTRENMANA

Karadeniz ekibinde oyunculara verilen 4 günlük izin sona erdi. Bordo-mavili futbolcular bugün 18.00'deki antrenmanla Yeni Malatyaspor karışlaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Avcı her zamanki gibi önce rakip analizini anlatacak, ardından maçın taktiksel çalışmaları başlayacak.