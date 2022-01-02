Stadı dolduralım

Trabzonspor hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bordo- mavililer şampiyonluğa kenetlenmiş duruma. Bu yüzden de tüm konsantrasyonlarıyla bordo-mavili kulübün sezon sonunda zirvede olması için var güçleriyle çalışıyorlar. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da tek hedefi Fırtına'ya sezon sonu hasretle beklenen kupayı getirmek. Usta hoca kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada taraftara "Maçlara gelin" diye seslendi. Avcı "Taraftarımız pozitif destek veriyor. Biz de onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Coğrafyamızın güzel insanlarının tutkularıyla, samimiyetleriyle ve pozitif destekleriyle yeni yılda stadımızı doldurmalarını bekliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

HER DİLDE KUTLAMA

Bordo-mavili takımın yabancı yıldızları da yeni yılı coşkuyla kutladılar. Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda "Bakesatas, Erce Kardeşler, Nwakaeme, Serkan Asan, Berat Özdemir, Edgar İe, Cornelius, Siopis, Djaniny, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Marek Hamsik, M.Taha Tepe, Peres, Koita, Arda Akbulut, A.Parmak, Yunus Mallı ve Ahmetcan da videolu mesajla taraftarın yeni yılını kutladılar.