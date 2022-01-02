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SPOR HABERİ - Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'tan şampiyonluk sözleri! "Her şey..."

Spor haberi... Süper Lig'de en yakın rakibine attığı 7 puanlık farkla şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Bakasetas Yunan basınına açıklamalarda bulundu. Bakasetas açıklamasında "Bu yıl şampiyon olmamız için her şey ideal" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 21:12
SPOR HABERİ - Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'tan şampiyonluk sözleri! "Her şey..."

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un hücum oyuncusu Bakasetas, şampiyonluk yarışı ve Türkiye kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışı için Yunan basınına konuşan yıldız futbolcu, "Türkiye'de işler iyi de gitse kötü de gitse insanlardan hep sevgi ve destek gördüm. En başından beri bana bu harika duyguyu hissettirdiler. Bence bu yıl şampiyon olmamız için her şey ideal. Lige çok iyi başladık ve maçlarda büyük bir istikrar ortaya koyduk. Bu iki unsur bize çok büyük bir avantaj sağladı." dedi.

Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol, 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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