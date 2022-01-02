Trabzonspor'dan Samet Akaydın atağı

Sezonun ilk devresini lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Gervinho'nun ardından savunma oyuncusu Edgar İe'nin de sezonu kapatması can sıkmıştı. Özellikle Edgar-Vitor Hugo tandeminin bozulması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Usta teknik adam takım içinden bir çözüm bulmanın bu aşamada yeterli olmayacağını savunarak mutlaka bir savunmacı istemişti. Trabzonspor da daha çok tecrübeli ve yabancı oyuncular arasından Edgar İe'nin boşluğunu doldurmaya çalışıyordu.

PAZARLIK BAŞLIYOR Bordo-mavili ekip fazla zaman kaybetmek istemediği için yerli pazarına da yöneldi. Mutlaka stoper alacak olan Karadeniz temsilcisinin listesine giren son isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Mavi Şimşeklerin formasıyla başarılı maçlar çıkardı ve yıldızını parlattı. Samet Akaydın'ın Adana Demirspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavililer, güney ekibiyle masaya oturacak. Sıkı bonservis pazarlıkları kısa süre içinde start alacak.