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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan stoper bombası! Chancel MBemba... (TS spor haberi)

Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Portekiz’den O Jogo’nun iddiasına göre Karadeniz ekibi 27 yaşındaki stoper için harekat başlattı. Haberde Chancel Mbemba’nın bordo-mavili takıma gönderilebileceği yazıldı. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan stoper bombası! Chancel MBemba... (TS spor haberi)

Trabzonspor, Edgar Ie'nin şok sakatlığıyla sarsılmıştı. Vitor Hugo ile müthiş ikili olan Edgar'ın sezonu kapatması üzerine bordo-mavililer hemen yeni bir savunma oyuncusu arayışına girmişti. Karadeniz ekibinin gündemine Porto'nun stoperi de girdi: Chancel MBemba... Portekiz'in O Jogo Gazetesi'ne göre Trabzonspor, Mbemba'yı bir an önce renklerine bağlamak istiyor. Porto sezon sonu kontratı biteceği için cüzi de olsa bir bonservis almayı hedefliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan stoper bombası! Chancel MBemba... (TS spor haberi)

FAZLA SÜRE ALAMADI

Chansel MBemba'nın Porto'dan ayrılmak istemesinin en büyük sebebi yeterli süre alamaması. 2015-16 sezonunda Newcastle United'ın 12 milyon euro'luk bir yatırım yaptığı Demokratik Kongolu stoper daha fazla süre alabileceği bir kulüpte yoluna devam etmeyi planlıyor. Mbemba bu sezon ligde 13 maçta oynadı. Portekiz Kupası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça çıktı. Golü ve asisti bulunmuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan stoper bombası! Chancel MBemba... (TS spor haberi)

ÖZELLİKLERİ

Dengeli ve çevik bir stoper.
İkili mücadelelerde sağlam.
Güvenilir bir savunmacı.
Ayaklarına hakim.

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