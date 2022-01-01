TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan stoper bombası! Chancel MBemba... (TS spor haberi)

Trabzonspor, Edgar Ie'nin şok sakatlığıyla sarsılmıştı. Vitor Hugo ile müthiş ikili olan Edgar'ın sezonu kapatması üzerine bordo-mavililer hemen yeni bir savunma oyuncusu arayışına girmişti. Karadeniz ekibinin gündemine Porto'nun stoperi de girdi: Chancel MBemba... Portekiz'in O Jogo Gazetesi'ne göre Trabzonspor, Mbemba'yı bir an önce renklerine bağlamak istiyor. Porto sezon sonu kontratı biteceği için cüzi de olsa bir bonservis almayı hedefliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Trabzonspor, Edgar Ie'nin şok sakatlığıyla sarsılmıştı. Vitor Hugo ile müthiş ikili olan Edgar'ın sezonu kapatması üzerine bordo-mavililer hemen yeni bir savunma oyuncusu arayışına girmişti. Karadeniz ekibinin gündemine Porto'nun stoperi de girdi: Chancel MBemba... Portekiz'in O Jogo Gazetesi'ne göre Trabzonspor, Mbemba'yı bir an önce renklerine bağlamak istiyor. Porto sezon sonu kontratı biteceği için cüzi de olsa bir bonservis almayı hedefliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
FAZLA SÜRE ALAMADI
Chansel MBemba'nın Porto'dan ayrılmak istemesinin en büyük sebebi yeterli süre alamaması. 2015-16 sezonunda Newcastle United'ın 12 milyon euro'luk bir yatırım yaptığı Demokratik Kongolu stoper daha fazla süre alabileceği bir kulüpte yoluna devam etmeyi planlıyor. Mbemba bu sezon ligde 13 maçta oynadı. Portekiz Kupası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça çıktı. Golü ve asisti bulunmuyor.
ÖZELLİKLERİ
Dengeli ve çevik bir stoper.
İkili mücadelelerde sağlam.
Güvenilir bir savunmacı.
Ayaklarına hakim.