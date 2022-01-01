Muhteşem beşli

Süper Lig'in ilk yarısında 5 futbolcu performanslarıyla öne çıktı. Ligde 6 gol ve 6 asistle en fazla skor katkısı yapan 3. oyuncu Nwakaeme oldu. Sonu golle biten hücumlarda en fazla yer alan 12 oyuncudan 5'i Trabzonsporlu.
Süper Lig'in ilk yarısında 5 futbolcu performanslarıyla öne çıktı. Ligde 6 gol ve 6 asistle en fazla skor katkısı yapan 3. oyuncu Nwakaeme oldu. Sonu golle biten hücumlarda en fazla yer alan 12 oyuncudan 5'i Trabzonsporlu. Bu oyuncular Nwakaeme, Marek Hamsik, Andreas Cornelius, Anastasios Bakasetas ve Djaniny Semedo. Bu 5 isim toplamda 29 gol kaydetti.