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Trabzonspor'un yıldızı Fode Koita: Beni ikinci yarı izleyin

Trabzonspor haberleri: Uzun bir sakatlık döneminden sonra form tutmaya başlayan Fode Koita, Fotomaç’a özel açıklamalarda bulundu. Boluspor maçında galibiyeti getiren golü kaydeden Koita, "Boluspor’a attığı gol çok önemliydi. Ligin 2. yarısında kendimi gösteririm." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'un yıldızı Fode Koita: Beni ikinci yarı izleyin

Sezon başında alınan ama uzun sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Koita, Boluspor'a attığı golün kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. 31 yaşındaki Gineli forvet "Uzun zamandır gelmesini beklediğim bir goldü. Umuyorum bu bir başlangıç olur. Takım arkadaşlarım ve hocam bana gerçekten çok büyük öz güven aşılıyor" dedi. Form tutmaya başladığını vurgulayan 1.86 boyundaki yıldız "Sizin de bildiğiniz gibi geçen sene çok uzun bir süre futboldan uzak kaldım. Formumu yakalamak adına çok çalışıyorum. Sezon başında da şanssız sakatlıklar yaşadım. Ligin ikinci yarısı zor geçecek ama başaracağız" diye konuştu.

AVCI: GÖNDERMEYİN

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle son haftalarda forma giymeyi başarabilen Koita'nın devre arasında ayrılma ihtimali vardı. Ancak Abdullah Avcı, ligde sonradan girdiği Altay maçında asist yapan ve Boluspor'a kupada gol atan 31 yaşındaki forvetin kalmasını istedi. Yönetim de gelen teklifleri reddetti.

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