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Trabzonspor tribünde de farklı

Süper Lig’in lideri Trabzonspor’u taraftarı da hiç yalnız bırakmadı. 20 bin ortalamanın üzerine çıkan tek kulüp

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor tribünde de farklı

Bordo-mavilicamia 7'den 70'e şampiyonluk için kenetlenmiş durumda. Yönetimi uğraşıyor, teknik ekibi çabalıyor, futbolcular hünerlerini sergiliyor, taraftarlar da Şenol Güneş Stadı'nı doldurarak takımlarına müthiş destek veriyorlar. Trabzonspor, ilk devrede puan cetvelinde olduğu gibi itribünlerin de lideri oldu. Kendi sahasında 9 maça çıkan Karadeniz devi söz konusu mücadelelerde 183.793 taraftar topladı. Maç başına 20.421 seyirci ortalaması yakaladı. Süper Lig'de 20 bin bareminin üzerine çıkan tek takım olmayı başardı. Fırtına'yı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takip ediyor.


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