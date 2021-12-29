Trabzonspor transferde Erdem Gökçe'yi radarına aldı!

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Bordo-mavililer, bir yandan kadrosuna tartışmasız isimleri katma düşüncesindeyken bir taraftan da genç oyuncuları takibe aldı.

ERDEM GÖKÇE RADARDA!

Scout ekibinin Balıkesirspor'da forma giyen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'yi izlediği öğrenildi. Erdem Gökçe bu sezon 14 maçta 1 gol atmayı da başardı.