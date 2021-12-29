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Trabzonspor transferde Erdem Gökçe'yi radarına aldı!

Son dakika spor haberi: Transferde gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Birçok ismi radarında bulunduran bordo-mavili scout ekibi, Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da forma giyen 18 yaşındaki sağ bek Erdem Gökçe'ye kanca attı. İşte sürpriz gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:30
Trabzonspor transferde Erdem Gökçe'yi radarına aldı!

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Bordo-mavililer, bir yandan kadrosuna tartışmasız isimleri katma düşüncesindeyken bir taraftan da genç oyuncuları takibe aldı.

Trabzonspor transferde Erdem Gökçe'yi radarına aldı!

ERDEM GÖKÇE RADARDA!
Scout ekibinin Balıkesirspor'da forma giyen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'yi izlediği öğrenildi. Erdem Gökçe bu sezon 14 maçta 1 gol atmayı da başardı.

Trabzonspor transferde Erdem Gökçe'yi radarına aldı!

ERDEM GÖKÇE KİMDİR?
👉Erdem Gökçe 20 Ağu 2003 tarihinde Manisa'da doğdu. Sağ Bek mevkisinde forma giyen 1.82 boyundaki futbolcu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyiyor. Her iki ayağını da kullanabilen 18 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Trabzonspor transferde Erdem Gökçe'yi radarına aldı!

Balıkesirspor'un altyapısından yetişen Erdem Gökçe, 11 Temmuz 2021 yılında A Takım'a yükseldi. 1. Lig'de 14 maça çıkan genç savunma oyuncusu 1 gol kaydetti. Erdem Gökçe'nin Transfermarkt'daki güncel değeri 75 bin euro olarak gösteriliyor.

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