SPOR HABERİ - Yeni adresi neresi olacak? Edin Visca'dan heyecanlandıran paylaşım...

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdüren Trabzonspor'da Edin Visca sesleri dinmek blmiyor. Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları sonrası gözler Trabzonspor'un atacağı adımlara çevrildi. Daha önce oyuncu için temas kuran ve şartlarını soran Trabzonspor Kulübü'nün yakın süre içeriside yeni bir teklif yapması bekleniyor.

Bugün Edin Visca'nın menajerleri Hrapovic kendilerine gelen teklifleri değerlendiremek üzere Başakşehir yönetimi ile görüşecek.

Bugün Boşnak yıldız ile Türkiye'ye gelecek olan Hrapovic uçaktan paylaştığı fotoğrafla büyük heyecan yarattı. Gelen bilgilere göre Başakşehir yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu değerlendirmek istiyor. Trabzonspor'un yanı sıra oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgileniyor.

YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

Özellikle adı transferde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız futbolcunun devre arası transferinde Başakşehir'den ayrılarak, yeni takımına izma atması bekleniyor.

19 MAÇTA 4 GOL, 9 ASİST

Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Edin Visca bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken, 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.