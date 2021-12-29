Keyifli oldu

Kupada Trabzonspor'un Boluspor'u elediği mücadelede Abdullah Avcı 10 kişilik bir rotasyon yapmıştı. As kadronun büyük bölümünün forma giymediği karşılaşmada bordo-mavililer, rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Teknik direktör Abdullah Avcı da maç sonu mutluydu. Usta hoca "Süper Lig'de yoğun bir fikstürden geliyoruz. Hemen arkasından kupa maçı. Birbiriyle oynama alışkanlığı olmayan isimlerle sahadaydık. Ancak gördüklerimden dolayı mutluyum. Hiç kolay değildi ve bunu başardık. Özellikle işin savunma tarafında doğru durduk. Tur atladığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.