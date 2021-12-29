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Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer cevabı!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde gündeme milli yıldız Kaan Ayhan geldi. Fırtına 27 yaşındaki futbolcudan "Gelirim" yanıtını aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer cevabı!

Süper Lig'de en yakın rakibine 7 puan fark atan Trabzonspor yine de ipleri sıkı tutuyor. Şampiyonluk için kenetlenen Fırtına'da tüm planlar sezon sonu hasretle beklenen o kupa için yapılıyor.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer cevabı!

Bu sebeple de sezonu kapatan Gervinho ve Edgar İe'nin yerlerine mutlaka transferler yapılacak. Gervinho'nun yerine Kouassi geldi. Bir isim daha alınacak. Edgar'dan doğan boşluk ise doldurulmaya çalışılıyor.

Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a transfer cevabı!

Bordo-mavili ekip kariyerini Sassuolo'da sürdüren Kaan Ayhan'a kanca attı. 27 yaşındaki oyuncu "Gelirim" dedi. Kulübü Sassuolo ise kiralık teklifini kabul etmedi. 5 milyon euro bonservis istiyor. Trabzonspor rakamı düşürmek istiyor.

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