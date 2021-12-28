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Trabzonspor'dan Efecan Karaca bombası!

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde 3 takviye yapmayı amaçlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdürüyor. Kanat mevkisine transfer yapmayı amaçlayan Fırtına, Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Efecan Karaca'nın peşine düştü. Bordo-mavili yönetimin, Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki oyuncu için resmi teklifte bulunacağı iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 13:22
Trabzonspor'dan Efecan Karaca bombası!

Süper Lig'de emin adımlarla yoluna devam eden Trabzonspor'da transfer fırtınası için düğmeye basıldı. İlk olarak Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan bordo-mavililer, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca bombası!

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, geçen sezon devre arasında istediği Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca için yeniden devreye girdi.

Trabzonspor'dan Efecan Karaca bombası!

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Efecan için önümüzdeki hafta Akdeniz ekibine resmi teklif yapılacak. 31 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 17 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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