Trabzonspor'dan Efecan Karaca bombası!

Süper Lig'de emin adımlarla yoluna devam eden Trabzonspor'da transfer fırtınası için düğmeye basıldı. İlk olarak Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan bordo-mavililer, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de emin adımlarla yoluna devam eden Trabzonspor'da transfer fırtınası için düğmeye basıldı. İlk olarak Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan bordo-mavililer, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, geçen sezon devre arasında istediği Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca için yeniden devreye girdi.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Efecan için önümüzdeki hafta Akdeniz ekibine resmi teklif yapılacak. 31 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 17 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Trabzonsporlu taraftarlar da Efecan'ın sosyal medya hesabına bordo-mavili kulübe gelmesi yönünde mesajlar yağdırdı.