Mert Çetin transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Trabzonspor...

2019 yılında Roma'ya transfer olan, sonrasına ise Hellas Verona 'da kariyerine devam eden 24 yaşındaki stoper Serie A'da 14 maça çıktı.

NTV Spor'un haberine göre; Yeniden milli takıma dönmek isteyen ve bu nedenle daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olacak Çetin'e ilk resmi teklifi Fransız kulüpleri sunarken, Süper Lig'den Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer yarışının içinde olduğu öğrenildi.