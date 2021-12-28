Mert Çetin transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Trabzonspor...

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'e Spor Toto Süper Lig ve Ligue 1 ekipleri talip oldu.
İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'e Spor Toto Süper Lig ve Ligue 1 ekipleri talip oldu.
2019 yılında Roma'ya transfer olan, sonrasına ise Hellas Verona'da kariyerine devam eden 24 yaşındaki stoper Serie A'da 14 maça çıktı.
NTV Spor'un haberine göre; Yeniden milli takıma dönmek isteyen ve bu nedenle daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olacak Çetin'e ilk resmi teklifi Fransız kulüpleri sunarken, Süper Lig'den Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer yarışının içinde olduğu öğrenildi.
Özellikle Edgar Ie'nin sakatlığı sonrası stoper arayışına giren bordo mavili takımda Mert Çetin de adaylar arasında yer alıyor. Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın da Mert Çetin'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.