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Mert Çetin transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Mert Çetin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da forma giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan 24 yaşındaki savunma oyuncusuna Fransa'dan da talipler olduğu öğrenildi. Öyle ki, Mert Çetin'in transferi için resmi teklif yapıldığı ve transfer yarışının kızıştığı iddia edildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 15:23
Mert Çetin transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Trabzonspor...

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'e Spor Toto Süper Lig ve Ligue 1 ekipleri talip oldu.

Mert Çetin transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Trabzonspor...

2019 yılında Roma'ya transfer olan, sonrasına ise Hellas Verona'da kariyerine devam eden 24 yaşındaki stoper Serie A'da 14 maça çıktı.

Mert Çetin transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Trabzonspor...

NTV Spor'un haberine göre; Yeniden milli takıma dönmek isteyen ve bu nedenle daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olacak Çetin'e ilk resmi teklifi Fransız kulüpleri sunarken, Süper Lig'den Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer yarışının içinde olduğu öğrenildi.

Mert Çetin transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Trabzonspor...

Özellikle Edgar Ie'nin sakatlığı sonrası stoper arayışına giren bordo mavili takımda Mert Çetin de adaylar arasında yer alıyor. Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın da Mert Çetin'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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