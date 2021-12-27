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Trabzonspor'un Edin Visca için transfer taktiği belli oldu!

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililerin kadrosuna katmak istediği bilinen Edin Visca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Transferde liste başı olan Boşnak yıldız konusunda yönetim tavrını belirledi: 1.5 milyon euro’yu kabul ederse onu alabiliriz. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un Edin Visca için transfer taktiği belli oldu!
Sezonu kapatan Gervinho'nun yerine bir kanat oyuncusu almayı planlayan Karadeniz temsilcisinde gözler Edin Visca'da. Başakşehirli oyuncu için ilk temas kuruldu. Sadece Başakşehir ile değil Boşnak yıldızla da anlaşmak önemli.

Trabzonspor ona Başakşehir'de aldığı ücretten daha düşük bir rakam önerecek. İstanbul ekibinden 2.5 milyon euro alan Visca'ya, Trabzonspor her oyuncusu için belirlediği maksimum 1.5 milyon euro'luk teklif sunacak. Bekle-gör politikası izleyecek olan yönetim bu transferi kulübün mali şartlarını zorlamaması halinde gerçekleştirecek.
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