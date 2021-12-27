Trabzonspor'un Edin Visca için transfer taktiği belli oldu!

Trabzonspor ona Başakşehir'de aldığı ücretten daha düşük bir rakam önerecek. İstanbul ekibinden 2.5 milyon euro alan Visca'ya, Trabzonspor her oyuncusu için belirlediği maksimum 1.5 milyon euro'luk teklif sunacak. Bekle-gör politikası izleyecek olan yönetim bu transferi kulübün mali şartlarını zorlamaması halinde gerçekleştirecek.
Trabzonspor ona Başakşehir'de aldığı ücretten daha düşük bir rakam önerecek. İstanbul ekibinden 2.5 milyon euro alan Visca'ya, Trabzonspor her oyuncusu için belirlediği maksimum 1.5 milyon euro'luk teklif sunacak. Bekle-gör politikası izleyecek olan yönetim bu transferi kulübün mali şartlarını zorlamaması halinde gerçekleştirecek.
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