Trabzonspor'da Marek Hamsik resitali! O istatistik...

Karadeniz devinin sezon başında Göteborg'dan renklerine bağladığı Marek Hamsik hem saha içinde hem saha dışında takımın doğal lideri. Slovak yıldız, Trabzonspor'da bu saygıyı müthiş CV'siyle değil bordomavili formayla yaptıklarıyla kazanmış durumda. 34 yaşındaki büyük tecrübe, Başakşehir maçındaki performansıyla yine döktürdü. Slovak oyuncu yine sorumluluk aldığı maçta 121 defa topla buluştu. 96 isabetli pas göndördi. Yüzde 88.9'luk isabet yakaladı. 7 defa ikili mücadele kazanan Hamsik, 9 da sahipsiz top kazandı.