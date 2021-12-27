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Trabzonspor'da Marek Hamsik resitali! O istatistik...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Slovak yıldız Marek Hamsik, bir futbolcudan çok daha fazlası. 34 yaşında takımın en çok koşan ismi olmasının yanı sıra 121 defa topla buluştu, 96 isabetli pas yaptı. Hamsik, ilk devrede 19 maçın 17'sine 11'de başladı. Sakatlığı sebebiyle 2 maç kaçırdı. 2 gol kaydetti, 4 de asist yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Marek Hamsik resitali! O istatistik...

Karadeniz devinin sezon başında Göteborg'dan renklerine bağladığı Marek Hamsik hem saha içinde hem saha dışında takımın doğal lideri. Slovak yıldız, Trabzonspor'da bu saygıyı müthiş CV'siyle değil bordomavili formayla yaptıklarıyla kazanmış durumda. 34 yaşındaki büyük tecrübe, Başakşehir maçındaki performansıyla yine döktürdü. Slovak oyuncu yine sorumluluk aldığı maçta 121 defa topla buluştu. 96 isabetli pas göndördi. Yüzde 88.9'luk isabet yakaladı. 7 defa ikili mücadele kazanan Hamsik, 9 da sahipsiz top kazandı.

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