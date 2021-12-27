Trabzonspor transferde aradığı ismi buldu! Sol beke Tymoteusz Puchacz...

Karadeniz temsilcisinde saha içinde taşlar yerine oturdu sadece sol bek mevkisi henüz gerçek sahibini bulamadı. Bu bölgede ilk devre boyunca Anders Trondsen, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür görev yaptı. Abdullah Avcı bu alanda en çok Trondsen'den verim aldı. Ancak sık sakatlanan oyuncu devamlılık açısından güven vermiyor. Bu sebeple Avcı bu bölgeye mutlaka transfer istiyor. Hedefteki isim ise 22 yaşındaki, Polonyalı Tymoteusz Puchacz.

FORMA BULAMIYOR

Bordo-mavililer, Tymoteusz Puchacz için kulübü Union Berlin ile resmi görüşmeleri başlattı. Polonyalı sol bek sezon başında transfer olduğu Alman temsilcisinde istediği süreleri alamadı. Sadece 7 karşılaşmada görev yapabildi. 22 yaşındaki oyuncu da düzenli forma bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Trabzonspor, Puchacz için Union Berlin'e 2 teklif sundu. Fırtına satın almak veya kiralamak için Alman temsilcisiyle temaslarını sürdürüyor. Fırtına işi bir an önce imza aşamasına getirmek istiyor.