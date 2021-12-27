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Trabzonspor transferde aradığı ismi buldu! Sol beke Tymoteusz Puchacz...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcu Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, Polonyalı sol bekin transferi için Union Berlin'e satın almak veya kiralamak üzere iki teklif birden götürdü. İşte detaylar... | Ts haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor transferde aradığı ismi buldu! Sol beke Tymoteusz Puchacz...

Karadeniz temsilcisinde saha içinde taşlar yerine oturdu sadece sol bek mevkisi henüz gerçek sahibini bulamadı. Bu bölgede ilk devre boyunca Anders Trondsen, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür görev yaptı. Abdullah Avcı bu alanda en çok Trondsen'den verim aldı. Ancak sık sakatlanan oyuncu devamlılık açısından güven vermiyor. Bu sebeple Avcı bu bölgeye mutlaka transfer istiyor. Hedefteki isim ise 22 yaşındaki, Polonyalı Tymoteusz Puchacz.

Trabzonspor transferde aradığı ismi buldu! Sol beke Tymoteusz Puchacz...

FORMA BULAMIYOR
Bordo-mavililer, Tymoteusz Puchacz için kulübü Union Berlin ile resmi görüşmeleri başlattı. Polonyalı sol bek sezon başında transfer olduğu Alman temsilcisinde istediği süreleri alamadı. Sadece 7 karşılaşmada görev yapabildi. 22 yaşındaki oyuncu da düzenli forma bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Trabzonspor, Puchacz için Union Berlin'e 2 teklif sundu. Fırtına satın almak veya kiralamak için Alman temsilcisiyle temaslarını sürdürüyor. Fırtına işi bir an önce imza aşamasına getirmek istiyor.

Trabzonspor transferde aradığı ismi buldu! Sol beke Tymoteusz Puchacz...

Puchacz transferi kontenjan açısından da önem taşıyor. Fırtına, Polonyalı sol beki kadrosuna katarsa yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu hakkını da doldurabilecek.

Trabzonspor transferde aradığı ismi buldu! Sol beke Tymoteusz Puchacz...

ALTERNATİFİ HAZIR
Fırtına, Tymoteusz Puchacz transferi için Union Berlin ile pazarlıkları fazla uzatmayacak. Kısa sürede anlaşma sağlanamazsa 3 alternatiften birisi ile kontrat yapılacak.

Trabzonspor transferde aradığı ismi buldu! Sol beke Tymoteusz Puchacz...

SOYADI BAYKUŞ
Fırtına'nın kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu Tymoteusz Puchacz'ın soyadı lehçe dilinde baykuş demek.

ÖZELLİKLERİ

- Çok tempolu
- Şiddetli depar
- Dinamizm
- Adam markajı
- Hava topu kazanma

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