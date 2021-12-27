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Trabzonspor için 'tarihi' ilk yarı! Abdullah Avcı...

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, 19. hafta itibarıyla otoriteler tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Bununla beraber Trabzonspor, ilk yarı itibarıyla rekor üstüne rekor kırdı. Abdullah Avcı yönetiminde Fırtına, ilk yarıda sadece mağlubiyet aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor için 'tarihi' ilk yarı! Abdullah Avcı...

Tarbzonspor müthiş bir ilk yarı geçirdi. Rekorları alt üst ederken yakaladığı puan ortalamasıyla da rakiplerine fark attı. Tarihin en uzun 3. yenilmezlik serisi ile deplasman rekorunu da bu sezonun ilk devresinde kırdı.

2005-2006 sezonunda Fenerbahçe ilk devre 45 puan toplamıştı. Trabzonspor, son hafta evinde Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 46 yap

Trabzonspor 1995-1996 ve 2010-11 sezonlarında 82 puanla tarihindeki en yüksek puana ulaşmıştı. Bu iki sezonda 2.41'lik puan ortalaması yakalamıştı. Bu yıl 2.42 ile oynuyor.

TEK MAĞLUBİYET
Karadeniz temsilcisi sezonun ilk devresinde çıktığı 19 maçın 14'ünü kazanmasını bildi. 4 beraberlik elde etti. Sadece 1 defa Antalyaspor'a deplasmanda kaybetti.

AVCI İLE COŞTU
Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı ile tarihi bir başarı yakaladı. 51 maçın 32'sini kazanmayı başardılar. 15 beraberlik elde ettiler. Sadece 4 defa kaybettiler.

Trabzonspor kulüp tarihinde en iyi üçüncü yenilmezlik serisini de bu sezon yakaladı. Abdullah Avcı döneminde 16 galibiyet, 11 beraberlikle 27 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

DEPLASMAN REKORU
Trabzonspor, bu dönemde deplasman rekorunu da kırmayı başardı. Antalyaspor maçına kadar bileği bükülmeyen Fırtına dış sahada 26 karşılaşmada kaybetmemişti.

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