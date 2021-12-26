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Trabzon’un hasreti 6 yıla çıktı

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de dün akşam 27. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda bordo-mavili takım 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Medical Park'ta Başakşehir'i en son 2015 yılında mağlup eden Karadeniz ekibi, dün akşam da rakibine diş geçiremedi. Trabzonspor'a konuk olduğu son 7 Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (3G 4B), bordo-mavili ekibin 2015/16 sezonundan bu yana iç sahada mağlup edemediği tek takım...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
Trabzon’un hasreti 6 yıla çıktı
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de dün akşam 27. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda bordo-mavili takım 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Medical Park'ta Başakşehir'i en son 2015 yılında mağlup eden Karadeniz ekibi, dün akşam da rakibine diş geçiremedi. Trabzonspor'a konuk olduğu son 7 Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (3G 4B), bordo-mavili ekibin 2015/16 sezonundan bu yana içKAYDET VE DEVAM ET sahada mağlup edemediği tek takım...
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