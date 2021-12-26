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TRABZONSPOR HABERLERİ - Flaş Uğurcan Çakır sözleri! "50 milyona giderdi"

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Milli file bekçisinin sezon sonu Avrupa'ya transfer olabileceğini belirten Engin, "Uğurcan Çakır dünya çapında bir kaleci. Roma'da oynasaydı, Avrupalı olsaydı 50 milyon euroya giderdi" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 10:07
TRABZONSPOR HABERLERİ - Flaş Uğurcan Çakır sözleri! "50 milyona giderdi"

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır'ın sezona damga vurduğunu söyleyen Sinan Engin, milli file bekçisinin sezon sonunda Avrupa'ya transfer olabileceğini belirtti.

Uğurcan Çakır hakkında konuşan Sinan Engin "Şenol Güneş'ten sonra Trabzonspor tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi Uğurcan Çakır'dır. Uğurcan Çakır dünya çapında bir kaleci. Roma'da oynasaydı, Avrupalı olsaydı 50 milyon euroya giderdi." dedi.

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