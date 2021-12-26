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Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası Edin Visca transferi zirvesi! Bonservisi...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Gervinho'nun sakatlığının ardından kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor, gündemine Edin Visca'yı almıştı. Bordo mavililer, Başakşehir maçı sonrası İstanbul temsilcisinin yönetimiyle bir araya geldi. Başakşehir, Visca için istediği bonservisi Trabzonspor'a iletti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası Edin Visca transferi zirvesi! Bonservisi...
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Gervinho'nun sezonu kapatmasının ardından kanat oyuncusu arayan bordo-mavililer Cristian Tello'da istediğini bulamadı. İspanyol futbolcu olmayınca rota bir kez daha Başakşehir'den Edin Visca'ya döndü.

90 dakika bitiminde Trabzonspor ve Başakşehir yöneticileri bir araya geldi. Bordo-mavili idareciler, İstanbul ekibinin 4 milyon euro'luk bonservis isteğinde indirim talep ettiler.

İki ekibin idarecileri temasları sürdürecek. Edin Visca'nın da kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istemesi Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor.

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