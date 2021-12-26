Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası Edin Visca transferi zirvesi! Bonservisi...

Gervinho'nun sezonu kapatmasının ardından kanat oyuncusu arayan bordo-mavililer Cristian Tello'da istediğini bulamadı. İspanyol futbolcu olmayınca rota bir kez daha Başakşehir'den Edin Visca'ya döndü.



90 dakika bitiminde Trabzonspor ve Başakşehir yöneticileri bir araya geldi. Bordo-mavili idareciler, İstanbul ekibinin 4 milyon euro'luk bonservis isteğinde indirim talep ettiler.



İki ekibin idarecileri temasları sürdürecek. Edin Visca'nın da kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istemesi Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor.