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TRABZONSPOR HABERİ: Edin Visca için kritik zirve! Pazarlıklar kıran kırana

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı’nın “Visca’yı tabii ki isterim” sözlerinin ardından Trabzonspor, Boşnak yıldız için bir girişimde daha bulunacak. Edin Visca'nın 4 milyon euro’luk bonservisinde indirim bekleniyor. Bordo-mavili yöneticiler ile Başakşehirli idareciler 31 yaşındaki futbolcu için pazarlık masasına oturacak. Hedef İstanbul temsilcisini ikna ederek yüksek performanslı oyuncuyu renklere bağlamak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Edin Visca için kritik zirve! Pazarlıklar kıran kırana

Bordo-mavili ekipte Başakşehir maçının ardından transfer iyice hareketlenecek. Fırtına, Gervinho'nun sakatlığı sonrası mutlaka bir kanat oyuncusu transfer edecek. Cristian Tello'da aradığını bulamayan Karadeniz temsilcisi rotasını bir kez daha Edin Visca'ya kırdı.

TRABZONSPOR HABERİ: Edin Visca için kritik zirve! Pazarlıklar kıran kırana

Boşnak yıldız konusunda bugün kritik gün. Mücadelenin ardından Trabzonspor yöneticileri ile Başakşehirli idareciler 31 yaşındaki futbolcu için pazarlık masasına oturacak. Hedef İstanbul temsilcisini ikna ederek yüksek performanslı oyuncuyu renklere bağlamak.

TRABZONSPOR HABERİ: Edin Visca için kritik zirve! Pazarlıklar kıran kırana

KIRAN KIRANA GEÇECEK
Fırtına'nın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Edin Visca için Medipol Başakşehir 4 milyon euro istiyor. Karadeniz temsilcisi ise bu rakamı daha aşağılara çekmeye çalışacak. İki kulüp arasında sıkı pazarlıklar yapılacak. Boşnak yıldız da kariyerine bordo-mavili formayla devam etmek istediği için Trabzon cephesinin eli güçlü. Hatta "Visca hiç olmadığı kadar Trabzonspor forması giymeye yakın" ifadeleri kullanılıyor. Hem Abdullah Avcı hem de taraftarlar heyecanla bu transfer sürecinin bir an önce olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Edin Visca için kritik zirve! Pazarlıklar kıran kırana

TRANSFER BULUŞMASI
Başakşehir mücadelesinin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bir araya gelecek. Toplantının gündem maddesi transfer olacak. Usta hoca yapılacak takviyelerin kısa süre içinde takıma katılmasını istiyor. Fırtına sezonu kapatan Edgar İe ve Gervinho'nun yerlerine en az 1'er takviye yapacak.

TRABZONSPOR HABERİ: Edin Visca için kritik zirve! Pazarlıklar kıran kırana

228 GOLE ETKİ ETTİ
Bir Başakşehir efsanesi olan Edin Visca kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istiyor. 2011 yılından bu yana İstanbul ekibinde oynayan Boşnak yıldız 397 defa sahaya çıktı. 110 gol, 118 asistle oynadı. 228 gole direkt etki etti. Visca kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Bosna Ligi şampiyonluğu, 1 defa da Bosna Kupası kazandı. 3 kupa kaldırdı.

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