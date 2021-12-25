TRABZONSPOR HABERİ: Edin Visca için kritik zirve! Pazarlıklar kıran kırana

Bordo-mavili ekipte Başakşehir maçının ardından transfer iyice hareketlenecek. Fırtına, Gervinho'nun sakatlığı sonrası mutlaka bir kanat oyuncusu transfer edecek. Cristian Tello'da aradığını bulamayan Karadeniz temsilcisi rotasını bir kez daha Edin Visca 'ya kırdı.

KIRAN KIRANA GEÇECEK

Fırtına'nın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Edin Visca için Medipol Başakşehir 4 milyon euro istiyor. Karadeniz temsilcisi ise bu rakamı daha aşağılara çekmeye çalışacak. İki kulüp arasında sıkı pazarlıklar yapılacak. Boşnak yıldız da kariyerine bordo-mavili formayla devam etmek istediği için Trabzon cephesinin eli güçlü. Hatta "Visca hiç olmadığı kadar Trabzonspor forması giymeye yakın" ifadeleri kullanılıyor. Hem Abdullah Avcı hem de taraftarlar heyecanla bu transfer sürecinin bir an önce olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyor.