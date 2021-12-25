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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Başakşehir maçı sonrası konuştu: Bundesliga maçı gibiydi!

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i evinde konuk ederken, mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maç sonrası bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu. Ağaoğlu, "46 puan iyi puan. Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga izler gibi hissettim." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 21:49 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 22:10
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Başakşehir maçı sonrası konuştu: Bundesliga maçı gibiydi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"46 puan iyi puan. Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga izler gibi hissettim.

Şampiyonluk şarkıları için çok erken. Önümüzde 19 maç var.

TRABZONSPOR'UN ELİNDE KUPA YÜKSELİRSE...
Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur."

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