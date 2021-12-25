Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer sözleri! 3 takviye...

Trabzonspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Kritik mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Karşılaşma sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:



Lig devam ediyor. Salı günü bir kupa maçımız var. Geldiğim günden itibaren yukarıya doğru bir ivme var. Oyunumuz gelişiyor, rekorlar kırıyoruz. Rakiplerden puan farkıyla önde olmak takım ve şehir için oldukça önemli. Bugün sadece bir puan kazandık.

Bugün 1 puan kazandık, yine başka bir şey kazanmadık, yolumuza devam ediyoruz. Ligin güzel maçlarından biri oldu. Hamlelerle, stratejilerle geçti.

Transfer için çalışıyoruz. Stoper, bek ve kanat. 3 transfer yapmak istiyoruz. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar IE sezonu kapattı. Dengeli bir stoper içeri atmamız lazım. İyi bir takımız ama daha iyi oyunlar, skorlar olabilir. Daha güçlü oyunlar için oyuncu almamız lazım.