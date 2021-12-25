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Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer sözleri! 3 takviye...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da 1 puana razı oldu. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Oyun olarak yukarıya doğru bir ivme yakaladıklarını belirten Avcı, gelişmeye devam ettiklerini ifade etti. Öte yandan deneyimli çalıştırıcı transferle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 21:34 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 21:38
Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer sözleri! 3 takviye...

Trabzonspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Kritik mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Karşılaşma sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Lig devam ediyor. Salı günü bir kupa maçımız var. Geldiğim günden itibaren yukarıya doğru bir ivme var. Oyunumuz gelişiyor, rekorlar kırıyoruz. Rakiplerden puan farkıyla önde olmak takım ve şehir için oldukça önemli. Bugün sadece bir puan kazandık.

Bugün 1 puan kazandık, yine başka bir şey kazanmadık, yolumuza devam ediyoruz. Ligin güzel maçlarından biri oldu. Hamlelerle, stratejilerle geçti.

Transfer için çalışıyoruz. Stoper, bek ve kanat. 3 transfer yapmak istiyoruz. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar IE sezonu kapattı. Dengeli bir stoper içeri atmamız lazım. İyi bir takımız ama daha iyi oyunlar, skorlar olabilir. Daha güçlü oyunlar için oyuncu almamız lazım.

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