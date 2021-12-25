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Trabzonspor - Başakşehir maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! "Taraftara çok iş düşüyor"

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. İki formda ekibin karşı karşıya geleceği müsabaka büyük bir heyecana sahne olacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Taraftara büyük iş düştüğünü belirten Avcı, "İlk dakikadan son dakikaya kadar taraftara çok büyük iş düşüyor. Burada taraftarımızın baskısıyla kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 19:00
Trabzonspor - Başakşehir maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! "Taraftara çok iş düşüyor"

Trabzonspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
Başakşehir uzun seneler çalıştığım bir takım. Emre Belözoğlu da bu takımda oyuncuydu ve Türk futbolunu da temsil etti. Antrenörlükte çok hızlı ve iyi adımlar atıyor.

Taraftarlarımız bugün ilk dakikadan itibaren takımına sahip çıkacaktır. Her zaman olduğu gibi destek bekliyoruz. İlk dakikadan son dakikaya kadar taraftara çok büyük iş düşüyor. Burada taraftarımızın baskısıyla kazanmak istiyoruz. İştahla, coşkuyla, topa sahip olarak, sabırla oynayacağız. Kazanarak ve biraz nefes alarak bir sonraki haftayı beklemek istiyoruz.

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