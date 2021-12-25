Trabzonspor - Başakşehir maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! "Taraftara çok iş düşüyor"

Trabzonspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Başakşehir uzun seneler çalıştığım bir takım. Emre Belözoğlu da bu takımda oyuncuydu ve Türk futbolunu da temsil etti. Antrenörlükte çok hızlı ve iyi adımlar atıyor.

Taraftarlarımız bugün ilk dakikadan itibaren takımına sahip çıkacaktır. Her zaman olduğu gibi destek bekliyoruz. İlk dakikadan son dakikaya kadar taraftara çok büyük iş düşüyor. Burada taraftarımızın baskısıyla kazanmak istiyoruz. İştahla, coşkuyla, topa sahip olarak, sabırla oynayacağız. Kazanarak ve biraz nefes alarak bir sonraki haftayı beklemek istiyoruz.