Trabzonspor - Başakşehir 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trabzonspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Kritik müsabaka 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla lider Trabzonspor'un 46 puanı oldu. Başakşehir ise 33 puana ulaştı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor, 7 Ocak tarihinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise 8 Ocak'ta Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.

35. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma, golsüz tamamlandı.