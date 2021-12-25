SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

Sezon başı Fenerbahçe'den ayrılıp Karagümrük'ün yolunu tutan Caner Erkin, Trabzonspor'un yolunu tutabilir...
Hürriyet'in haberine göre; Sol bek arayışlarını sürdüren bordo mavililer, Caner Erkin transferi için Vavacars Fatih Karagümrük'le görüşmelere başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, İstanbul ekibiyle ilk teması kurarken yapılan görüşmeler olumlu havada gerçekleşti.
BONSERVİS BEDELİYLE TRABZON'A
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın bu transfere onay verdiği ifade edilirken Caner Erkin'in bonservis bedeli ödenerek Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor.