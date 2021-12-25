SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

CANER ERKİN DE TRANSFERE SICAK Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş formalarını terleten Caner Erkin de bu transfere sıcak bakıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Beşiktaş döneminde birlikte çalışan tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan bordo mavili ekibe gitmek istediğini ifade etti.

SERGEN YALÇIN VE BURAK YILMAZ'IN ARDINDAN TARİHE GEÇECEK

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Sergen Yalçın ile Burak Yılmaz, "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcu olarak tarihe geçmişti.