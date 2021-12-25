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SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

Spor haberi... Süper Lig'de ara transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe'den ayrılarak Kragümrük'ün yolunu tutan Caner Erkin'in yeni adresi Trabzonspor olabilir. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:28
SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

Sezon başı Fenerbahçe'den ayrılıp Karagümrük'ün yolunu tutan Caner Erkin, Trabzonspor'un yolunu tutabilir...

SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

Hürriyet'in haberine göre; Sol bek arayışlarını sürdüren bordo mavililer, Caner Erkin transferi için Vavacars Fatih Karagümrük'le görüşmelere başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, İstanbul ekibiyle ilk teması kurarken yapılan görüşmeler olumlu havada gerçekleşti.

SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

BONSERVİS BEDELİYLE TRABZON'A
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın bu transfere onay verdiği ifade edilirken Caner Erkin'in bonservis bedeli ödenerek Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor.

SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

CANER ERKİN DE TRANSFERE SICAK
Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formalarını terleten Caner Erkin de bu transfere sıcak bakıyor.

SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Beşiktaş döneminde birlikte çalışan tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan bordo mavili ekibe gitmek istediğini ifade etti.

SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

SERGEN YALÇIN VE BURAK YILMAZ'IN ARDINDAN TARİHE GEÇECEK
Türk futbolunun yıldız isimlerinden Sergen Yalçın ile Burak Yılmaz, "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcu olarak tarihe geçmişti.

SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

2007-2008 sezonunda futbol kariyerini noktalayan Sergen, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da da belirli sürelerde forma giyerek, bu 4 kulüpte de oynayan ilk futbolcu unvanını aldı.

SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

Burak Yılmaz da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyerek, Sergen'in rekoruna ortak oldu.

SPOR HABERİ - Caner Erkin için bomba transfer iddiası! Yeni adresi: Trabzonspor

Caner Erkin de Trabzonspor'a transferinin gerçekleşmesi durumunda Türk futbol tarihine geçecek.

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