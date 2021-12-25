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İşte Trabzonspor-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ilk devrenin son maçı öncesi öğrencilerine “Haydi. Çıkalım bu maçı da kazanalım. İlk devreyi gülerek bitirelim” diye konuştu. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp yükselişini sürdürmek istiyor. İşte Trabzonspor-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
İşte Trabzonspor-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Fırtına'da gözler Başakşehir ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Eksiklerin çok olduğu bordo-mavili ekipte hedef kazanarak sezonun ilk yarısını 3 puanla kapatmak. Teknik direktör Abdullah Avcı kritik oyuncularından bu maçta faydalanamayacak. Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo'nun dışında sezonu kapatan Edgar İe ve Gervinho da yok. Bugün mecburi rotasyonla sahaya çıkacak olan Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerine moral motivasyon konuşması yaptı.

İşte Trabzonspor-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

ÖNEMLİ OLAN TAKIM
Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveye yaklaşan Medipol Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu hatırlattı. Avcı "Rakibimiz güçlü ancak biz sahaya her zamanki gibi galibiyet için çıkacağız. Eksiklerimiz de var. Bugüne kadar hiçbir zaman mazeret üretmedik. Yine üretmeyeceğiz. Biz iyi bir takımız. İsimler değil. takım önemli. Size sonuna kadar güveniyorum. Çıkalım Başakşehir maçını kazanalım ve devreyi gülerek tamamlayalım. Taraftarımız büyük güç olacak" ifadelerini kullandı.

İşte Trabzonspor-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

1 PUAN BİLE ALSA REKORU KIRACAK
Karadeniz devi, Süper Lig tarihinde önemli bir rekorun eşiğinde. 18 hafta sonunda 45 puan topladı. 2005- 06 sezonunda Fenerbahçe ilk yarıyı bu puanla tamamlamıştı. Fırtına bugün Başakşehir'i mağlup eder veya berabere kalırsa 46 puanla rekorun tek sahibi olacak.

İşte Trabzonspor-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

3 İSİM SINIRDA
Bordo-mavili ekipte 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Manolas Siopis, Djaniny Semedo ve Anastasios Bakesatas kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Bu durumda Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

İşte Trabzonspor-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

EVİNDE YENİLMİYOR
Trabzonspor sahasında müthiş bir grafik çiziyor. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda 14 maçtır kaybetmiyor. Son olarak geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a 3-1'lik skorla boyun eğmişti. Başakşehir de Emre Belözoğlu ile büyük bir çıkış içinde. İstanbul temsilcisi 10 maçtır kaybetmiyor. Bu dönemde 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İşte Trabzonspor-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

BUGÜN STAT KAPALI GİŞE
Şenol Güneş Stadı'nda bugün yine bordo- mavi karnaval olacak. Taraftarlar ligde açık ara lider olan takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadelenin biletleri tükendi. Abdullah Avcı'nın çağrısıyla biletlere hücum eden taraftarlar stadı bugün bayram yerine çevirecek.

İşte Trabzonspor-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: UĞURCAN PERES HÜSEYİN DENSWIL TRONDSEN HAMSİK DORUKHAN BAKASETAS A.ÖMÜR DJANINY CORNELIUS

Başakşehir: MUHAMMED CAIÇARA DUARTE YOUSSOUF HASAN ALİ MAHMUT BERKAY VISCA DENİZ CHADLI OKAKA

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