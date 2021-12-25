İşte Trabzonspor-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Fırtına'da gözler Başakşehir ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Eksiklerin çok olduğu bordo-mavili ekipte hedef kazanarak sezonun ilk yarısını 3 puanla kapatmak. Teknik direktör Abdullah Avcı kritik oyuncularından bu maçta faydalanamayacak. Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo'nun dışında sezonu kapatan Edgar İe ve Gervinho da yok. Bugün mecburi rotasyonla sahaya çıkacak olan Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerine moral motivasyon konuşması yaptı.

ÖNEMLİ OLAN TAKIM

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveye yaklaşan Medipol Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu hatırlattı. Avcı "Rakibimiz güçlü ancak biz sahaya her zamanki gibi galibiyet için çıkacağız. Eksiklerimiz de var. Bugüne kadar hiçbir zaman mazeret üretmedik. Yine üretmeyeceğiz. Biz iyi bir takımız. İsimler değil. takım önemli. Size sonuna kadar güveniyorum. Çıkalım Başakşehir maçını kazanalım ve devreyi gülerek tamamlayalım. Taraftarımız büyük güç olacak" ifadelerini kullandı.