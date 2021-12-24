TRABZONSPOR HABERLERİ: Başakşehir maçında Hüseyin Türkmen ile Denswil göreve

Spor Toto Süper Lig'in 45 puanlı lideri Trabzonspor, ilk yarının son maçında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
25 Aralık Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavililerde sakatlık şoku yaşanıyor.
Edgar Ie'nin sezonu kapatması ve Vitor Hugo'nun sakatlığının devam etmesinin ardından Başakşehir maçında kimlerin forma giyeceği merak konusu oldu.
Gelen iki kötü haberle sarsılan Trabzonspor'da Başakşehir karşısında savunmada Hüseyin Türkmen ve Denswil ikilisinin forma giymesi bekleniyor.