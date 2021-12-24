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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Edin Visca yorumu!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig lideri Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde takıma önemli bir takviyede bulunabilir. Fırtına'nın listesindeki isimlerden biri de Başakşehir forması giyen yıldız futbolcu Edin Visca... Teknik direktör Abdullah Avcı'dan, tecrübeli futbolcuya dair bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 14:25
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Edin Visca yorumu!

Başakşehir takımının kaptanı Edin Visca'nın adı yeniden transfer gündeminin tam ortasına düştü. 31 yaşındaki tecrübeli ismi kulübü bırakmak istemiyor ancak Visca'nın yakın dostları Karadeniz Gazete'ye dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Edin Visca yorumu!

Bu isimler, "Visca'yı Fenerbahçe ve Trabzonspor istiyor. Ancak onun aklında yeniden eski hocası Abdullah Avcı ile çalışmak var. Visca bugünlere Abdullah Avcı sayesinde geldi. Hocasına vefa borcu var. Eğer Başakşehir'den ayrılırsa Fenerbahçe'ye değil, şampiyon olacak Trabzonspor'a gider" yanıtını verdiler.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Edin Visca yorumu!

Trabzonspor'da transfer gündeminin ilk sırasına yeniden Edin Visca oturdu. Başakşehir takımının kaptanı için başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hocamız isterse, şartlar da uyarsa bakarız" açıklamasını yapmıştı. İstanbul kaynaklı haberlere göre ise Edin Visca'yı, Trabzonspor ile birlikte Fenerbahçe de çok istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Edin Visca yorumu!

Bu sezon Başakşehir forması altında 17 lig maçına çıkan Edin Visca 4 gol attı, 8 de asist yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Edin Visca yorumu!

"TABİİ Kİ İSTERİM"

Edin Visca için en yetkili ağız olan teknik direktör Abdullah Avcı'dan da açıklama geldi. Visca'ya olan ilgisini saklamayan Avcı, "Visca'yı da Bosna'dan A2 Milli Takımı'ndan tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim... Visca'yı tabii ki isterim. Ama benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü, mukavelesi birçok detay var" dedi.

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