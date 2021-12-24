TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Edin Visca yorumu!

Başakşehir takımının kaptanı Edin Visca'nın adı yeniden transfer gündeminin tam ortasına düştü. 31 yaşındaki tecrübeli ismi kulübü bırakmak istemiyor ancak Visca'nın yakın dostları Karadeniz Gazete'ye dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Bu isimler, "Visca'yı Fenerbahçe ve Trabzonspor istiyor. Ancak onun aklında yeniden eski hocası Abdullah Avcı ile çalışmak var. Visca bugünlere Abdullah Avcı sayesinde geldi. Hocasına vefa borcu var. Eğer Başakşehir'den ayrılırsa Fenerbahçe'ye değil, şampiyon olacak Trabzonspor'a gider" yanıtını verdiler.
Trabzonspor'da transfer gündeminin ilk sırasına yeniden Edin Visca oturdu. Başakşehir takımının kaptanı için başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hocamız isterse, şartlar da uyarsa bakarız" açıklamasını yapmıştı. İstanbul kaynaklı haberlere göre ise Edin Visca'yı, Trabzonspor ile birlikte Fenerbahçe de çok istiyor.