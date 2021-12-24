TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Edin Visca yorumu!

"TABİİ Kİ İSTERİM"

Edin Visca için en yetkili ağız olan teknik direktör Abdullah Avcı'dan da açıklama geldi. Visca'ya olan ilgisini saklamayan Avcı, "Visca'yı da Bosna'dan A2 Milli Takımı'ndan tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim... Visca'yı tabii ki isterim. Ama benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü, mukavelesi birçok detay var" dedi.