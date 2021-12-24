Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye çağrı: 300 milyon liralık söz acilen tutulmalı!

İŞTE AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Ekonomik konuların gündemde olduğu bir Kulüpler Birliği toplantısı oldu. Geçtiğimiz birkaç ay içinde kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine olan etkilerini detaylı olarak konuştuk. Özellikle Anadolu kulüplerimiz, finansal olarak çok zor durumdalar.

Bugün Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımızda, 200 bin euro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak durumda olan kulüplerimiz var. Bunun nedenleri çeşitli.

Azalan yayın gelirleri, seyirci hasılatının ciddi şekilde azalması, ürün satışının yok denecek kadar az olması…

"300 MİLYON LİRALIK SÖZÜN TUTULMASINI İSTİYORUZ"

Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olarak, Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik. TFF'nin, sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplere verdiği 300 milyon liralık bir destek sözü vardı. Sayın Başkan Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz.

Anadolu kulüplerimiz, ocak ve şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları ortadan kalkmış durumda. Anadolu futbolunu taşıyamadığımız takdirde, Türk futbolunun gelişmesini, başarılı olmasını beklememiz hayalperestliğin ötesine geçmez.

HARCAMA LİMİTLERİ HAKKINDA...

Temsilciler kurulu başkanı hakkında ortaya atılan iddialar ciddidir ve araştırılması gerek. Bunu araştıracağız ve takipçisi olacağız. Harcama limitleri TL üstünden tahsis ediliyor ancak ödemelerin yüzde 80'i euro bazında olduğu için oradaki boşluğun ne şekilde giderileceği konusunu da ivedilikle çözüme kavuşturmamız gerekiyor.

AĞAOĞLU'NDAN HAKEM AÇIKLAMASI...

Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken, hakemlerimizin biraz daha dikkatli, sıkıntılardan uzak ve tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri, her başkanın talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki, bazı maçlarda hakem kararları tartışmaya açık.