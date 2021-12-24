Haberler Trabzonspor Hüseyin ile Denswil göreve

Hüseyin ile Denswil göreve

Gelen iki kötü haberle sarsılan Trabzonspor'da Başakşehir karşısında savunmada Hüseyin Türkmen ve Denswil ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Çapraz bağı kopan Edgar sezonu kapatırken, Hugo'nun ise Başakşehir maçında kesin olarak forma giyemeyeceği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Hüseyin ile Denswil göreve
Gelen iki kötü haberle sarsılan Trabzonspor'da Başakşehir karşısında savunmada Hüseyin Türkmen ve Denswil ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Çapraz bağı kopan Edgar sezonu kapatırken, Hugo'nun ise Başakşehir maçında kesin olarak forma giyemeyeceği öğrenildi.
DİĞER
Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı! "Hiç vazgeçmeyecek bir Beşiktaş olacak"
75 yaşındaki Ajda Pekkan'a duygulandıran ödül! Pekkan, Bodrum'un kültür ve sanat elçisi oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor