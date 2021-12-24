Hüseyin ile Denswil göreve

Gelen iki kötü haberle sarsılan Trabzonspor'da Başakşehir karşısında savunmada Hüseyin Türkmen ve Denswil ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Çapraz bağı kopan Edgar sezonu kapatırken, Hugo'nun ise Başakşehir maçında kesin olarak forma giyemeyeceği öğrenildi.
Gelen iki kötü haberle sarsılan Trabzonspor'da Başakşehir karşısında savunmada Hüseyin Türkmen ve Denswil ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Çapraz bağı kopan Edgar sezonu kapatırken, Hugo'nun ise Başakşehir maçında kesin olarak forma giyemeyeceği öğrenildi.