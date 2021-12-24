Edgar sezonu kapattı

Altay maçında sakatlanan Edgar İe'den kahreden bir haber geldi. MR'ı çekilen Portekizli stoperin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı. Diğer stoper Hugo'nun ise sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Edgar sezonu kapatırken, Hugo da yarın Başakşehir maçında yok. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, konu ile ilgili, "Edgar'ın sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. İdmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Hugo'da da sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi" dedi.