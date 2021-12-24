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Caner Erkin'den flaş hamle! Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Caner Erkin'den flaş bir hamle geldi. Deneyimli sol bek, sosyal medya hesabından 3 Temmuz'da 2010-2011 sezonu ile ilgili attığı tweeti sildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 21:00
Caner Erkin'den flaş hamle! Trabzonspor...

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine göre çalışmalar sürüyor.

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor, yapacağı nokta atışı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlıyor.

Transferde yerli isimlere ayrı bir önem veren bordo-mavililerde, Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin gündeme geldi.

O FOTOĞRAFI SİLDİ!
Trabzonspor'un gündeminde yer aldığı iddia edilen Caner Erkin sosyal medya hesabından flaş bir hamlede bulundu. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından 3 Temmuz'da 2010-2011 sezonu ile ilgili attığı tweeti sildi.

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