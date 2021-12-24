Afrika Kupası kabusu geldi!

Fırtına'ya kötü haber. Djaniny, 9 Ocak-6 Şubat 2022 arasında Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası finaline davet edildi. 30 yaşındaki forvet, ligin ikinci yarısındaki Yeni Malatya, Sivas ve Giresun sınavlarında olmayacak. Hatta takımı son 16'ya kalırsa G.Saray, finale kalırsa Kasımpaşa maçlarında da yok
Fırtına'ya kötü haber... Bordo-mavili takımın golcüsü Djaniny, 9 Ocak-6 Şubat 2022 arasında Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası finaline davet edildi. 30 yaşındaki forvet, ligin ikinci yarısındaki Yeni Malatya, Sivas ve Giresun sınavlarında olmayacak. Hatta takımı son 16'ya kalırsa, Galatasaray, finale kalırsa Kasımpaşa maçlarında da yok.