Vikingler 'soğuk' sever!

Sezon başında yaklaşık 40 günlük transfer görüşmeleri sonucunda Trabzonspor'a imza atan Andreas Cornelius, sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda tam anlamıyla şov yapıyor. Son 3 Süper Lig maçında da fileleri sarsma başarısı gösteren 28 yaşındaki yıldız, toplamda 9 gole ulaşarak en çok gol katkısı yapan forvetler arasına girdi. Sörloth'un ardından skora en fazla katkı yapan forvet olan Cornelius, 2017'de Kopenhag formasıyla üst üste üç lig maçında attığı gollerden sonra 4 yıllık arayla bunu 2. kez başardı. Taraftarların, 'Kuzeyin Yeni Kralı' lakabı taktığı Danimarkalı oyuncu 3 maçta 6 isabetli şuttan 4'ünü filelerle buluşturarak, son vuruşlardaki kalitesini bir kez daha gösterdi.