Trabzonspor Avrupa'nın zirvesinde! Tek rakibi PSG

Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam eden Trabzonspor, Altay'ı da deplasmanda yenerek 18. haftada 45 puana ulaşıp son yılların en etkili performansını sergiledi. Son 10 karşılaşmada dokuz galibiyet alan ve sadece bir kez kaybeden bordo-mavili takım ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala ligin zirvesindeki koltuğunu daha da sağlamlaştırmayı başardı.
Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam eden Trabzonspor, Altay'ı da deplasmanda yenerek 18. haftada 45 puana ulaşıp son yılların en etkili performansını sergiledi. Son 10 karşılaşmada dokuz galibiyet alan ve sadece bir kez kaybeden bordo-mavili takım ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala ligin zirvesindeki koltuğunu daha da sağlamlaştırmayı başardı.
Fırtına bu inanılmaz istatistiklerinin ardından Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A ve Süper Lig gibi Avrupa'nın en büyük altı ligi baz alındığında Paris Saint Germain ile 45 puana ulaşan iki takımdan biri oldu. Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasına girmeyi başardı.
AVRUPA'NIN DA ZIRVESINDE
PSG 18 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 36 gol atıp kalesinde de 16 gol gördü. Trabzonspor da aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayılarına sahip. Bordo-mavililer +22 averaj ile PSG ile aynı istatistikleri sergilemeyi başardı. La Liga'da Real Madrid 18 maç sonunda 43 puan toplarken, Bundesliga'da Bayern Münih 17 maçta 43 puan, İtalya Serie A'da İnter 18 maçta 43 puan ve Peremier Lig'de Manchester City 18 maçta 44 puan toplayabildi. Trabzonspor'un bu başarısına Avrupa medyası da kayıtsız kalmadı. En önemli gazete ve televizyonlar Fırtına'yı manşetlerinde haberleştirdi.