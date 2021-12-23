Trabzonspor Avrupa'nın zirvesinde! Tek rakibi PSG

Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam eden Trabzonspor, Altay'ı da deplasmanda yenerek 18. haftada 45 puana ulaşıp son yılların en etkili performansını sergiledi. Son 10 karşılaşmada dokuz galibiyet alan ve sadece bir kez kaybeden bordo-mavili takım ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala ligin zirvesindeki koltuğunu daha da sağlamlaştırmayı başardı.



Fırtına bu inanılmaz istatistiklerinin ardından Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A ve Süper Lig gibi Avrupa'nın en büyük altı ligi baz alındığında Paris Saint Germain ile 45 puana ulaşan iki takımdan biri oldu. Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasına girmeyi başardı.



