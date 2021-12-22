Trabzonspor'un yıldızı Cornelius Danimarka'da gündem oldu

Trabzonspor'da Andreas Cornelius üst üste 3 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı. Daha önce 2'şer hafta üst üste gol sevinci yaşamasına rağmen devamını getiremeyen Danimarkalı futbolcu şanssızlığını dün İzmir'de sona erdirdi.