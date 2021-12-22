Trabzonspor'un yıldızı Cornelius Danimarka'da gündem oldu

Trabzonspor'da Andreas Cornelius üst üste 3 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı. Daha önce 2'şer hafta üst üste gol sevinci yaşamasına rağmen devamını getiremeyen Danimarkalı futbolcu şanssızlığını dün İzmir'de sona erdirdi.
Trabzonspor'da Andreas Cornelius üst üste 3 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı. Daha önce 2'şer hafta üst üste gol sevinci yaşamasına rağmen devamını getiremeyen Danimarkalı futbolcu şanssızlığını dün İzmir'de sona erdirdi.
6. haftada Konya, 7. haftada alanya, 12. haftada Beşiktaş, 13. haftadaki Gaziantep maçlarında fileleri havalandırdıktan sonra duran Cornelius, Antalya deplasmanı ve iç sahadaki Hatay karşılaşmalarının ardından Altay'a da golünü atıp 3'te 3 yapmayı başardı.
DANİMARKA'DA GÜNDEM OLDU
Cornelius'un yükselen performansı ülkesi Danimarka'da gündem oldu. Danimarka basını "Cornelius Süper Lig'e damgasını vurmayı başardı" yorumunda bulundu.
Süper Lig'de 9 gole ulaşan yıldız futbolcunun gol krallığına ortak olduğunun da altı çizildi.