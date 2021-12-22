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Trabzonspor'un yıldızı Cornelius Danimarka'da gündem oldu

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Cornelius üst üste 3. maçında da ağları havalandırmayı başardı. Dün Altay deplasmanında yaptığı duble ile birlikte Süper Lig'de toplamda 9 kez ağları havalandıran Andreas Cornelius son 7 karşılaşmada ise 6 gol, 1 asistle 7 gole direkt katkı verdi. Cornelius'un artan performansı Danimarka'da da gündem oldu. Danimarka basını "Cornelius Süper Lig'e damgasını vurmayı başardı" yorumunda bulundu. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 08:06
Trabzonspor'un yıldızı Cornelius Danimarka'da gündem oldu

Trabzonspor'da Andreas Cornelius üst üste 3 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı. Daha önce 2'şer hafta üst üste gol sevinci yaşamasına rağmen devamını getiremeyen Danimarkalı futbolcu şanssızlığını dün İzmir'de sona erdirdi.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius Danimarka'da gündem oldu

6. haftada Konya, 7. haftada alanya, 12. haftada Beşiktaş, 13. haftadaki Gaziantep maçlarında fileleri havalandırdıktan sonra duran Cornelius, Antalya deplasmanı ve iç sahadaki Hatay karşılaşmalarının ardından Altay'a da golünü atıp 3'te 3 yapmayı başardı.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius Danimarka'da gündem oldu

DANİMARKA'DA GÜNDEM OLDU

Cornelius'un yükselen performansı ülkesi Danimarka'da gündem oldu. Danimarka basını "Cornelius Süper Lig'e damgasını vurmayı başardı" yorumunda bulundu.

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