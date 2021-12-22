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Stoper Edgar plakaya ulaştı

Karadeniz ekibinin Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den kadrosuna kattığı Edgar İe, Feyenoord'da kısa bir kiralık dönemi geçirdikten sonra bordo-mavili ekibe dönmüştü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Stoper Edgar plakaya ulaştı

Karadeniz ekibinin Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den kadrosuna kattığı Edgar İe, Feyenoord'da kısa bir kiralık dönemi geçirdikten sonra bordo-mavili ekibe dönmüştü. Gösterdiği performansla da teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasına giren 27 yaşındaki futbolcu dün 61. defa bordo-mavili formayı giydi. Resmi siteden tebrik geldi.

SAKATLANIP ÇIKTI

Trabzonspor'da Edgar İe yine başarılı bir karşılaşma çıkardı. Ancak mücadelede dakikalar 85'i gösterirken sakatlık yaşadı. Başarılı oyuncu bu dakikada yerini Hüseyin Türkmen'e bırakmak zorunda kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun durumu bugün belli olacak.

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