Spor yazarları Altay - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU'NUN ALTAY-TRABZONSPOR MAÇI YORUMU

İlk yarı Trabzonspor iyi değil Altay derseniz onun belli gücü var belli bir planda oynuyorlar. Mükemmel bir gol attılar; vuruş golü. İkinci yarıda da 2-1'in üzerine bu sefer Trabzon gerildi, Altay 2-3 pozisyon yakaladı. Uğurcan müthiş oynadı. Trabzon sahadan galip ayrıldıysa kaleciye borçlu. Çok kritik yerlerde kritik hareketler yaptı. Yani kaleci bir takımın yarısıdır tezini dün Uğurcan sergiledi. Ama şu gerçek Bakasetas ile Nwakaeme olmayınca Tabzon'un hem estetiği hem oyun gücü eksiliyor. Bakasetas'ın attığı top ve ilk golü düşünün. Dün golcü Cornelius da çok çalışanların içindeydi; ama Hamsik denen beyni unutmamak lazım. Resmen takımı bilgisayar gibi idare ediyor.