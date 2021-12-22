Sihirli dokunuş

İlk devrede etkili bir futbol ortaya koyamayan Fırtına, soyunma odasına 1-0 geride gitti. Avcı hemen müdahalede bulundu. 46'da Siopis'in yerine oyuna Bakasetas'ı aldı. Yunan maestro da 51'te Cornelius'un attığı golün asistini yaptı. BAŞARILI hoca maç 1-1 devam ederken, 79'da bu kez Trondsen'i kenara aldı, yerine de Koita'yı sahaya çıkardı. 31 yaşındaki Gineli hücumcu Cornelius'un ikinci golünün asistini yaptı. Böylece bordo-mavili hoca yaptığı ustaca değişikliklerle galibiyetin baş mimarı oldu. Avcı, Nwakaeme'nin olmadığı iki maçı da aldı.

AVCI'DAN SÜRPRİZ KADRO

Teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçına sürpriz bir 11 ile çıktı. Kasık bölgesinde ağrı hisseden stoper Hugo'yu maç kadrosuna almayan Avcı, Dorukhan Toköz ve Bakasetas'ı da kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Trondsen, Siopis ve Abdülkadir dün maç başında sahaya çıktı. Bakasetas ve Dorukhan ikinci yarı girdi.