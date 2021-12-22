Panter Uğurcan

Bordo-mavili ekibin kaleci Uğurcan Çakır dün fazla mesaideydi. Altay'ın hücumda etkili olduğu gecede kaleye adeta şut bombardımanı vardı. Ancak 25 yaşındaki eldiven kalesinde bir kez daha devleşti. Uğurcan, rakibin dalga dalga geldiği anlarda kaleye duvar ördü. Takımını böylece hep maçta tuttu. İzmir deplasmanında alınan kritik galibiyetin baş mimarlarından oldu. Mücadele sonunda takım arkadaşları onu tebrik etti.

İLK DEFA AVLANDI

Müthiş bir sezon daha geçiren Uğurcan Çakır ilk defa uzaklardan gol yedi. Başarılı eldiven bu sezon ilk defa ceza sahası dışından avlandı. Ancak Altaylı Cebrail Karayel'in vuruşunda yapacağı pek bir şey yoktu. Cebrail'in mermi gibi şutunda top 90'a takıldı.

BÖYLE SOĞUK HAVALARI SEVE

Bordo-mavili ekibin deplasmanda Altay'ı 2-1 yendiği mücadele sonrası Anders Trondsen'in keyfi yerindeydi. Tecrübeli futbolcu, attığı 2 golle gecenin yıldızı olan Andreas Cornelius'u övdü. Başarılı sol bek "Çok zor bir maçtı. İlk yarı kötü oynadık. Devrede hocamız bizi uyardı ve yapmamız gerekenleri söyledi. Andreas Cornelius çok iyi bir oyuncu, soğuk havaları seviyor. Bize çok önemli bir galibiyet getirdi" dedi.