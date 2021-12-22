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Galatasaray Gedson Fernandes'i kiralamak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Cimbom'da gündemin bir numaralı ismi ise Gedson Fernandes... Portekiz basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:54
Galatasaray Gedson Fernandes'i kiralamak istiyor

Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin kapısından dönen Gedson Fernandes'te flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Gedson Fernandes'i kiralamak istiyor

Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılı takımda orta sahaya takviye planlanıyor. Yaz transfer döneminde son dakika imzası olan Gustavo Assunçao'dan istenilen performansı alamayan Terim yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray Gedson Fernandes'i kiralamak istiyor

Benfica takımının kadrosunda yer alan Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Cim Bom'da kiralık olarak geçirmiş, forma giydiği yarım sezonda kalitesiyle geçer not almıştı.

Galatasaray Gedson Fernandes'i kiralamak istiyor

PORTEKİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA

Portekiz basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Gedson Fernandes için yeniden devreye girdiğini yazdı.

Galatasaray Gedson Fernandes'i kiralamak istiyor

Haberde, sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuyu taksitli satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.

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