Ege’de kolbastı!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şahlanan lider Trabzonspor önüne geleni yıkıp geçiyor. 27 maçlık yenilmezlik muhteşem serisine önceki hafta Antalya'da son veren Karadeniz devi, ligin güçlü takımlarından Hatayspor'u ise rahat geçmişti. Fırtına, şampiyonluk yarışında elde ettiği müthiş avantajı elinde tutmak için dün Altay karşısına mutlak üç puan için çıktı. Ancak bordo-mavililer maça iyi başlayamadı. Uğurcan kalesinde devleşti.

HEDEF 48 PUAN

33'te Cebrail'in uzaklardan attığı muhteşem gol ile geriye düşen Karadeniz devi, Cornelius'un 51 ve 88'de attığı iki golle şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta sonunda oynanacak maçlarla sona erecek. Karadehiz devi, evindeki Medipol Başakşehir maçlarını kazanarak 48 puanla sezonun ilk yarısını tamamlayarak rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.

BAKASETAS'TAN ASİST

Bakasetas ilk 9 haftanın 8'inde skora katkı sağlayıp 7 gol ve 3 asistle oynamıştı. Yüksek performansı sakatlandığı F.Bahçe derbisinde son bulan Yunan orta sahanın geri dönüşü beklendiği gibi olmadı. İyileştikten sonra bu kez Beşiktaş karşısında sakatlık yaşayan Bakasetas 3 maç önce takıma döndü. Yunan oyuncu forma giydiği son 5 maçta skora katkı yapamamıştı. Dün Altay sınavına da yedek başlayan 1.81 boyundaki futbolcu ikinci yarıda girdi ve Cornelius'a asist yaptı.