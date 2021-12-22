Bir sol bek bir de kanat

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, Altay gibi zor bir deplasmanda kazandıklarını için mutlu olduklarını söyledi. Başarılı hoca, "Oyun dalgalanınca bir hamle yaptık. Ömür'ü sol beke çektik. Koita hamlesiyle önde uzun boylu forvet ağırlıklı 3 oyuncuyu iç orta saha gibi yapıp, kenarları kullanabilmek için 2-3- 3-2 gibi formasyona döndük" dedi. Herkesin "İyi ki Trabzonspor var" dediğini belirten Avcı, "Cumartesi Başakşehir maçına taraftarımızı bekliyoruz" ifadesini kullandı ve Edgar'ın dizinde esneme olabileceğini dile getirdi. Bordo-mavili hoca transfer için de şunları söyledi: "İki takviye düşünüyoruz. Bir sol bek bir de kenar oyuncusu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz."