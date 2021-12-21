Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! Visca ve Sörloth...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Haber Global'e konuşan ve Trabzonspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Başkan Ağaoğlu, "Şu an için iyi bir başarı değil şuan için iyi bir başlangıç yaptık. Daha önümüzde 21 maç var. Rakiplerimiz arzu ettikleri düzeyde başlangıç yapamadılar. Bunu sezon sonuna kadar yaşayacaklar diye bir şey yok. İkinci yarı çok daha çekişmeli olacak. Maç maç bakıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray… Fark 20 puan oldu ama yaşadıkları türbülansa rağmen onları yarışın içinde görüyorum. Hatay, Konya, Başakşehir ve Karagümrük de iyi futbol oynuyor" dedi.

