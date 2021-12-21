Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! Visca ve Sörloth...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Haber Global'e konuşan ve Trabzonspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Başkan Ağaoğlu, "Şu an için iyi bir başarı değil şuan için iyi bir başlangıç yaptık. Daha önümüzde 21 maç var. Rakiplerimiz arzu ettikleri düzeyde başlangıç yapamadılar. Bunu sezon sonuna kadar yaşayacaklar diye bir şey yok. İkinci yarı çok daha çekişmeli olacak. Maç maç bakıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray… Fark 20 puan oldu ama yaşadıkları türbülansa rağmen onları yarışın içinde görüyorum. Hatay, Konya, Başakşehir ve Karagümrük de iyi futbol oynuyor" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Haber Global'e konuşan ve Trabzonspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Başkan Ağaoğlu, "Şu an için iyi bir başarı değil şuan için iyi bir başlangıç yaptık. Daha önümüzde 21 maç var. Rakiplerimiz arzu ettikleri düzeyde başlangıç yapamadılar. Bunu sezon sonuna kadar yaşayacaklar diye bir şey yok. İkinci yarı çok daha çekişmeli olacak. Maç maç bakıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray… Fark 20 puan oldu ama yaşadıkları türbülansa rağmen onları yarışın içinde görüyorum. Hatay, Konya, Başakşehir ve Karagümrük de iyi futbol oynuyor" dedi.
"TAM KADRO GİRDİK"
Başkan Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dediğim gibi sezona çok iyi başlangıç yaptık. Bu yılın planlamasını şubat ayında yaptık. Devre arasından hemen sonra 21-22 sezonunun planlamasını yaptık. Gidecek oyuncuların tamamı belliydi. Sözleşmesi bitecek oyuncular da vardı. Hocanın da tespit ettiği iskeleti koruyarak takviyeler yaptık. Onun tespit ettiği isimler 10'dan fazlaydı. Mart ayının ortasına geldiğimizde bu sayı 5-6'ya indi. Nisan ayında bunlardan 4 tanesiyle prensip anlaşmasını yapmıştık. Hamsik ve Cornelius milli takım kampındaydı. Sezon başladığında Trabzonspor tam kadroyla transferlerini bitirerek hazırdı."
23 MİLYON'U REDDETTİM
Ligin başlamasına 5 gün kala Uğurcan'a teklif geldi. Vakti zamanla Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro teklifi geri çevirmiş adamım. Yusuf'u vermişiz, aradan geçmiş 3 gün 5 gün Abdülkadir'e böyle bir teklif geliyor. Hedefi olan takımız" dedi.