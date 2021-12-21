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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Kalifa Coulibaly çalımı!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 42 puanlı lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu, Kouassi ile güçlendiren bordo-mavililer Galatasaray'ın listesinde olan golcü futbolcu için devreye girdi. Fransız basını, Galatasaray'ın ardından Kalifa Coulibaly için Trabzonspor'un da devrede olduğunu iddia etti. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 16:42 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 17:14
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Kalifa Coulibaly çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Kalifa Coulibaly çalımı!

Son olarak kadrosunu Kouassi ile güçlendiren bordo-mavililer santrafor transferi için gaza bastı. Fırtına'nın sürpriz bir isim için devreye girdiği iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Kalifa Coulibaly çalımı!

G.SARAY İSTEDİ FIRTINA ALIYOR

Fransız basınında yer alan haberde Trabzonspor, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Malili golcü Kalifa Coulibaly için devreye girdiği yazıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Kalifa Coulibaly çalımı!

Bordo-mavililer, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında makul bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Kalifa Coulibaly çalımı!

KALIFA COULIBALY KİMDİR?

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kalifa Coulibaly 21 Ağustos 1991 tarihinde Mali'de doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.97 boyundaki futbolcunun Nantes ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Kalifa Coulibaly çalımı!

Bu sezon 10 maçta 1 gol atan yıldız fytbolcu geçen yıl tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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