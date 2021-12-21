TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Kalifa Coulibaly çalımı!

Spor Toto Süper Lig 'de liderliğini sürdüren Trabzonspor , transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak kadrosunu Kouassi ile güçlendiren bordo-mavililer santrafor transferi için gaza bastı. Fırtına'nın sürpriz bir isim için devreye girdiği iddia edildi.