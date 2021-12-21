TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Kalifa Coulibaly çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak kadrosunu Kouassi ile güçlendiren bordo-mavililer santrafor transferi için gaza bastı. Fırtına'nın sürpriz bir isim için devreye girdiği iddia edildi.
G.SARAY İSTEDİ FIRTINA ALIYOR
Fransız basınında yer alan haberde Trabzonspor, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Malili golcü Kalifa Coulibaly için devreye girdiği yazıldı.
Bordo-mavililer, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında makul bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.
KALIFA COULIBALY KİMDİR?
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kalifa Coulibaly 21 Ağustos 1991 tarihinde Mali'de doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.97 boyundaki futbolcunun Nantes ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.
Bu sezon 10 maçta 1 gol atan yıldız fytbolcu geçen yıl tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.