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Kral işbaşında!

Hatay maçında şov yapan Cornelius, Altay karşısında da Fırtına’nın en önemli silahı olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 06:50
Kral işbaşında!

Nwakaeme'nin yokluğunda Hatay maçında Cornelius şov vardı. Gerek müthiş golü gerekse Djaniny'ye attırdığı gol ile galibiyetin baş mimarı olan 28 yaşındaki forvet, mükemmel performansı ile de 'Kuzeyin yeni Kralı' olduğunu bir kez daha gösterdi. Danimarkalı santrfor, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Cornelius ilk asistini de Hatay maçında yaptı. Djaniny'nin ise ağrıları var. Bugün oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Djaniny, 5 gol 2 asistlik performansı ile 7 gole direkt katkı yaptı.

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