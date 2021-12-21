Fırtına'dan muhteşem geri dönüş | Altay - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Lider Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.

Mustafa Denizli Alsancak Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Fırtına'nın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelede ilk gol sesi 33. dakikada Cemrail'den geldi. Ceza sahası dışından uzak köeşeye mükemmel bir şut gönderen Cebrail Altay'ı 1-0 öne geçirdi.

FIRTINA BU SEZON İLKİ YAŞADI

Cebrail'in ceza sahası dışından attığı bu gol, Trabzonspor'un bu sezon ceza sahası dışından attığı ilk gol oldu.

CORNELIUS GALİBİYETİ GETİRDİ

Fırtına'nın beraberlik golü ise 51. dakikada Cornelius'tan geldi. Bakasetas'ın pasında topla buluşan Danimarkalı golcü Mateusz Lis'i avlamayı başardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol ise 88. dakikada yine Cornelius'tan geldi. Djaniny'nin pasına hareketlenen golcü futbolcu yerden düzgün bir vuruş yaptı ve maçın skorunu belirledi: 2-1!

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 45 yaptı, Altay ise 18 puanda kaldı.

İlk yarının son maçında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Altay ise deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR:

Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de Altay ile Trabzonspor arasında oynanan 18'inci hafta mücadelesinde her iki takımın teknik direktörleri de ilk 11'lerinde zorunlu ve taktiksel değişiklikler yaptı.

Lider Trabzonspor'da ağrıları nedeniyle Hugo kadroda yer almazken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Dorukhan ve Bakasetas'ı yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Trondsen, Siopis ve Abdülkadir Ömür ilk 11'de şans buldu.

Altay'da ise sakatlığı bulunan İbrahim kadroya alınmazken, Eren ve Rayan kulübeye çekildi. Teknik Direktör Mustafa Denizli bu 3 ismin yerine Zeki, Kappel ve Bamba'ya ilk 11'de görev verdi.

Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho, sakatlığı bulunan Nwakaeme, İsmail Köybaşı ve kaleci Erce müsabaka kadrosunda yer almadı. Altay'da ise Erhan, Björkander ve kadro dışı kalan Tolga takım listesinde yer bulamadı. Altaylı Ceyhun Gülselam, eski takımına karşı yedek soyundu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı müsabaka öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Teknik Direktör Tamer Tuna da yer aldı.